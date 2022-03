Feuerwehreinsatz in Husum : Alarm in Husumer Klinik: Rauch im Technikraum auf dem Dach

In der Husumer Klinik schlug am Vormittag ein Brandmelder aus: Im Technikraum unter dem Dach entdeckten die Einsatzkräfte Rauch und gingen auf Spurensuche.

Husum | Schrecksekunde in der Klinik Husum am Montag: Gegen 11.30 Uhr löste die Brandmeldeanlage einen Alarm aus. Gemeldet wurde eine Rauchentwicklung in einem Technikraum auf dem Dach der Klinik. Schnell waren sowohl interne Einsatzkräfte und auch ein Zug der Freiwilligen Feuerwehr Husum inklusive der Drehleiter vor Ort und nahmen suchten nach der Rauchquell...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.