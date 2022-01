Erstaunliches aus Fresendelf : Pferdehänger: So beruhigt eine Dorfbewohnerin den Verkehr – und beunruhigt Bürger

Für Verdruss sorgt ein Pferdehänger in Fresendelf, der dort schon länger in einer Kurve steht. Einwohner finden das gefährlich, die Besitzerin zwingt damit Autofahrer langsam zu fahren. Eine verfahrene Situation.

Fresendelf | Eine Verkehrsberuhigung der besonderen Art prägt seit einiger Zeit das Bild in Fresendelf: Am südlichen Ortseingang auf der Kreisstraße 56 steht ein Viehanhänger auf der Fahrbahn, rund 50 Meter hinter dem Ortsschild. Das Problem: Die Straße ist in diesem Bereich kurvig, der Anhänger hoch, die Stelle dadurch schlecht einsehbar. Autofahrer müssen hie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.