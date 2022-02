Polizei in Nordfriesland : Eigentümer gesucht: Wer vermisst Rasenmäher und anderes Werkzeug?

Verschiedene Werkzeuge hat die Polizei bei zwei Männern entdeckt, die zugegeben haben, diese in den vergangenen Wochen in Bredstedt und Umgebung gestohlen zu haben. Die Polizei bittet die Bestohlenen, sich zu melden.

Bredstedt | Die Polizei in Bredstedt hat bei zwei Männern verschiedene Gegenstände sichergestellt. Nach deren Angaben haben sie die Sachen im Zeitraum von Mitte Januar bis Mitte Februar aus Gärten der Umgebung entwendet. Als mögliche Tatorte kommen Drelsdorf, Breklum und Bredstedt in Betracht. In Bredstedt waren beiden Männer vornehmlich im Bereich Friesenstraße ...

