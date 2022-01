Zeugenaufruf : Eigentümer gesucht: Polizei Bredstedt findet gestohlenes Fahrrad

In Bredstedt hat die Polizei ein zuvor gestohlenes Fahrrad gefunden und sichergestellt. Nun sucht die den Eigentümer oder Hinweisgeber.

21. Januar 2022, 10:40 Uhr

Bredstedt | Die Polizei Bredstedt hat am Mittwoch, 20. Januar, ein Fahrrad sichergestellt, das mutmaßlich in den Tagen zuvor am Bahnhof gestohlen wurde.

Es handelt sich um ein älteres, schwarzes Herrenrad der Marke „KTM“ mit silbernen Schutzblechen.

Die Polizei bittet darum, dass sich der Eigentümer oder Hinweisgeber bei ihr melden, und zwar unter: 04671 4044900 oder bredstedt.pst@polizei.landsh.de