St. Peter-Ording, Tönning und Co. : Hotel in SPO, Pfahlbauten, Gesundheitszentren – auf Eiderstedt wird viel gebaut

Eiderstedt macht sich schick für die Zukunft: Zahlreiche Bauprojekte sollen dem Tourismus dienen, aber auch an die Versorgung der Bevölkerung ist gedacht.

St. Peter-Ording / Garding / Tönning / Friedrichstadt | Nicht nur in Husum arbeiten fleißig die Bagger, auch auf Eiderstedt sind sind eine ganze Reihe neuer Bauten im Entstehen. In St. Peter-Ording wird das Hotel „Urban Nature“ an der Strandpromenade mit markanter Glasfront und zwei Gebäudeflügeln voraussichtlich im Frühjahr 2022 eröffnet. Auf vier Etagen entstehen 90 Zimmer, Restaurant, ein Fitness- und W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.