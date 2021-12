Mildstedt : Ehrenpreis der Gemeinde geht an die engagierte Ehrenamtlerin Kirsten Clausen

Kirsten Clausen engagiert sich seit vielen Jahren vielfältig im Sportleben von Mildstedt, setzt sich aber auch für Kinder und Senioren ein. Was sie alles für den Ort tut, verriet Bürgermeisterin Telse Jacobsen.

Mildstedt | Anlässlich der letzten Gemeindevertreter-Sitzung im Jahr übergab Bürgermeisterin Telse Jacobsen jetzt unter großem Beifall den Ehrenpreis der Gemeinde Mildstedt an Kirsten Clausen, die sich in vielfältiger Weise für die Gemeinde einsetzt und auch als Sporttrainerin bekannt ist. Auch interessant: Nach Übergriffen: So will Gleichstellungsbeauftragte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.