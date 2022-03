Ukraine-Krieg : Ehemalige Kaserne in Seeth wird für Flüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet

In zwei Wochen sollen die ersten Kriegsflüchtlinge in der ehemaligen Kaserne in Seeth einziehen können. Bis dahin ist einiges zu tun. Bereits vor sieben Jahren waren dort schon einmal Flüchtlinge untergebracht worden.

Seeth | Es war nur eine Frage der Zeit, wann die stillgelegte ehemalige Stapelholmer Kaserne in Seeth für Flüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet wird. Nun steht es fest: Ab 1. April soll das 40 Hektar große Gelände zwischen Seeth und Stapelholm als Erstaufnahmeeinrichtung des Landes dienen. Das erklärte Seeths Bürgermeister Ernst-Wilhelm Schulz auf Anfrage ...

