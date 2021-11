Energiewende Nordfriesland : E-Ladesäulen und Co.: Viöl plant Großes für eine CO2-arme Mobilität

Die Gemeinde Viöl will sich weiter für die Energiewende engagieren und will unter anderem an öffentlichen Standorten das E-Tanken ausbauen.

Viöl | Das Amt Viöl macht sich bereits sein fünf Jahren stark für grünen Strom und bietet kostenfreies E-Tanken an. Dieses wurde in den vergangenen Monaten sehr stark genutzt, sodass die Gemeinde zwar über ein Bezahlsystem nachdenkt, das Angebot aber auch stärker ausbauen will. Mehr zum Thema: Amt Viöl zahlt bis zu 500 Euro pro Monat für Strom – und denkt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.