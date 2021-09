Corona in Nordfriesland : Durchseuchung bei Kindern? So sicher fühlen sich Kita-Verantwortliche und Eltern

Die Inzidenzen bei Kindern steigen - und gerade bei Kita-Kindern lassen sich Schutzmaßnahmen vor Corona schwer umsetzen. Wir haben Kita-Leiter und Eltern gefragt, mit welchen Gefühlen sie in den Herbst gehen.

Husum | Auch wenn die Zahlen in Nordfriesland gerade im grünen Bereich sind: Die Inzidenz in Deutschland steigt. Und das vor allem in der ungeimpften Bevölkerung, bestätigen Experten. Betroffen sind also besonders Kinder in den Altersgruppen, die sich noch nicht impfen lassen können. Bei Kita-Kindern kommt hinzu: Viel Schutz in den Gruppen ist nicht möglich, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.