Krieg in der Ukraine : Düngemittel und Tierfutter werden knapp – wie trifft es die Bauern in Nordfriesland?

Der Ukraine-Krieg nabelt die Landwirtschaft von der Versorgung mit Dünger und Futter für die Nutztiere ab. Im kommenden Jahr wird das massive Auswirkungen haben – auch für die Bauern in der Region.

Husum / Eiderstedt | Der Kreisbauernverband Husum-Eiderstedt blickt besorgt in die Zukunft – auch in Nordfriesland wird der Krieg in der Ukraine durch die Düngemittel-Knappheit unmittelbare Auswirkungen auf die Ernten haben. „Die Marsch ist die Kornkammer des Nordens“, sagt Thomas Hansen, der Vorsitzende des Kreisverbandes. „Bei weniger Düngemitteln im Getreide haben wir ...

