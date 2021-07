Erneuerung von Spundwand : Dringende Bauarbeiten an der Anlegestelle Strucklahnungshörn

Bei laufenden Betrieb werden dringende Sanierungsarbeiten an der Anlegestelle Strucklahnungshörn durchgeführt. Weitere Arbeiten ziehen sich bis in den Herbst.

Nordstrand | Mit der Sanierung des abgängigen Kajendeichs hat dieser Tage auf Nordstrand der aufwendige Hafenumbau an der Anlegestelle Strucklahnungshörn begonnen. Mehr zum Thema: Neuer Deichübergang an der Anlegestelle Strucklahnungshörn Unter anderem wird für das aufwendige Prozedere ein Ponton für die see-seitigen Arbeiten an der maroden Spundwand eingese...

