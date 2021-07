Zeugen gesucht : Dreister Autodiebstahl vom Privatgrundstück in Bredstedt

Die Diebe kamen und ging in diesem Fall besonders dreist vor: Wie die Polizei mitteilt, wurde ein VW Polo direkt vor der Haustür gestohlen. Wer hat was gesehen und kann die Polizeiermittlungen unterstützen?

30. Juli 2021, 09:56 Uhr

Bredstedt | Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht vom 24. Juli auf den 25. Juli von einem Privatgrundstück in Bredstedt in der Drelsdorfer Chaussee ein blauer VW Polo mit dem Kennzeichen NF-SO 174 entwendet.

Vermutlich seien unbekannte Täter durch eine unverschlossene Wohnungstür ins Haus eingedrungen und entwendeten den VW Polo mit dem dort aufgefundenen Originalschlüssel.

Die Kriminalpolizei Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Pkw oder zum Diebstahl an die Kriminalpolizei Niebüll unter der Telefonnummer 04661/4011-0 oder per Mail unter Niebuell.KPST@polizei.landsh.de.