Nach Mega-Staus : Dreispuriger Ausbau der B5: Land verspricht ab Montag Ende der Vollsperrung bei Husum

Ab Montag soll die Vollsperrung der B5 bei Husum ein Ende haben. Lediglich die Geschwindigkeit muss an der Baustelle reduziert werden.

Husum | Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) teilt mit, dass am Montag, 1. November. die B5 zwischen Husum-Süd und der Anschlussstelle Rödemis in beide Richtungen wieder frei gegeben wird. Weiterlesen: Am Sonnabend in Husum: Umleitungen und Krabbentage sorgen für Mega-Stau Nach Abschluss der Fräs- und Asphaltierungsarbeit...

