St. Peter-Ording und Westerhever : Dramatische Nordsee-Einsätze: Feuerwehr und DLRG retten zahlreiche Personen aus dem Wasser

Mehrere Personen gerieten am Donnerstagnachmittag in Not, weil Sturm Ignatz die Nordsee an die Strände drückte. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, um Menschen per Seilwinde zu retten.

St. Peter-Ording/Westerhever | Am Donnerstag war für die Einsatzkräfte auf Eiderstedt sprichwörtlich „die Hölle los“ – ab mittags reihten sich gleich drei Einsätze aneinander. Den Auftakt bildete ein Alarm um 13.22 Uhr: Mehrere Anrufer meldeten der Rettungsleitstelle Nord in Harrislee, dass mehrere Personen in Höhe des Zentrums von St. Peter-Ording von der Nordsee eingeschlossen...

