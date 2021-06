Notruf vom Eiderstrand : Drage: Retter brechen große Suchaktion nach Eider-Schwimmer erfolglos ab

Trotz des Einsatzes dreier Drohnen und vieler Helfer wird die Suchaktion rund um die Eider nach anderthalb Stunden gegen 23 Uhr abgebrochen.

Drage | Großalarm am Dienstagabend kurz vor 21.30 Uhr: Zwei junge Frauen hatten die Polizei alarmiert, weil sie einen Schwimmer in der Eider beobachtet hatten, der nicht wieder auftauchte. Am Drager Eiderstrand blieben Badehandtuch und Badelatschen zurück. Die Rettungsleitstelle Harrislee löste Großalarm aus: Unter Leitung von Wehrführer Holger Treichel rückt...

