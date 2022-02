Polizei in Nordfriesland : In den Ruhestand verabschiedet: Bredstedts Polizist Dirk Henningsen sagt Tschüss

Bredstedt und die Region kennt er wie seine Westentasche, und viele kennen ihn: Dirk Henningsen sorgte 33 Jahre lang für Ordnung und Sicherheit in Stadt und Umland. Nun wurde er mit zwei Überraschungen verabschiedet.

Bredstedt | Großer Bahnhof für eine Institution: Polizeioberkommissar Dirk Henningsen von der Bredstedter Polizeistation ist frisch gebackener Pensionär. Seine Kolleginnen und Kollegen holten ihn am Montag, seinem letzten Arbeitstag, von seinem Zuhause in Bordelum ab. Damit hatte er nicht gerechnet. Auch interessant: Solidarität in Husum und SPO für die Ukrain...

