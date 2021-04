Schulen Viöl/Ohrstedt : Digitalisierung der Gemeinschaftsschulen: Jetzt haben alle ein iPad

An den Gemeinschaftsschulstandorten Ohrstedt und Viöl verfügen jetzt alle der knapp 400 Schüler über ein Endgerät.

Ohrstedt | Das vor einigen Jahren an der Gemeinschaftsschule fixierte Bestreben, innerhalb kürzester Zeit sämtliche Schülerinnen und Schüler an den Standorten Viöl und Ohrstedt mit iPads auszustatten und damit die Digitalisierung auf eigene Faust voranzutreiben, hat gerade die Zielmarke passiert. Auch interessant: Schulverband sieht Platzbedarf in Haselund ...

