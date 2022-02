Digitalagentur Smarte Grenzregion : Nordfriesland geht mit Nachbarn in Richtung digitales Zeitalter

Die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowie die Stadt Flensburg haben die Digitalagentur Smarte Grenzregion GmbH gegründet. Damit will man beim Thema Digitalisierung große Sprünge machen.

Husum/Flensburg/Schleswig | Große Fortschritte in der Digitalisierung von Verwaltung, Wirtschaft und Stadtgesellschaft sollen von dem Projekt „Smart City" ausgehen. So sieht das jedenfalls die dazugehörige Charta vor. Sie war entstanden aus einem umfassenden Dialog, was Städte und Gemeinden wirklich brauchen und was dies für die Umsetzung bedeutet. Um diese Ziele gemeinsam und s...

