Verkaufsoffener Sonntag : Dieses Wochenende: Volles Programm beim Krokusblütenfest 2022 in Husum

Eines der schönsten Feste in Nordfriesland: Beim Krokusblütenfest wird am heutigen Sonnabend (19.) der neue Krokuskönig gekrönt. Auch am morgigen Sonntag (20.) feiern Husumer und Gäste die lila Blüte im Schlosspark.

Husum | Am 19. und 20. März werden rund um Marktplatz und Schlosspark in Husum jede Menge kulinarische Genüsse und Veranstaltungen angeboten – zur Feier des wunderschön lila blühenden Schlossparks. Weiterlesen: Krokusblütenfest 2022 in Husum: Termin steht und am Programm wird gefeilt Der offizielle Teil der Feierlichkeiten zum Krokusblütenfest 2022 wird...

