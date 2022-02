Lockdown-Ende für Ungeimpfte : Gastronomie, Handel, Chöre: Diese neuen Regeln gelten ab Mittwoch in Nordfriesland

In Nordfriesland fällt die 2G-Regel im Einzelhandel, wie in ganz SH. Chöre singen ohne Maske, die Sperrstunde in Lokalen wird gekippt, und zu Großveranstaltungen dürfen wieder mehr Besucher.

Kiel | Die Inzidenzen in Deutschland steigen weiter – aber Nordfriesland setzt wie ganz Schleswig-Holstein ab dem 9. Februar auf Lockerungen. „Die reine Zahl der Neuinfektionen ist keine wirkliche Größenordnung, an der man sich für die Ableitung von Maßnahmen orientieren kann“, sagt Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Sprich: Weil die Zahl der mi...

