Corona in Nordfriesland : Diese Schulen und Kindergärten sind derzeit in Nordfriesland betroffen

Nach Angaben des Kreises wurde Corona in Husum und Umland derzeit an sieben Schulen und drei Kitas festgestellt.

Husum | In Nordfriesland sind jetzt insgesamt 14 Kinder oder Jugendliche positiv getestet. 49 Kinder und Jugendliche sind insgesamt in Quarantäne. 37 Kinder und sechs Betreuungskräfte der Kurt-Pohle-Kita in Husum sind zur Zeit in Quarantäne. Im Evangelischen Kita- und Familienzentrum St. Peter-Ording sind nur noch drei Kinder in Quarantäne. Kinder und Pers...

