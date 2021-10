Corona in Nordfriesland : Diese Schule ist im Kreisgebiet derzeit betroffen

Nach Angaben des Kreises wurde Corona in einer Grundschule im Kreisgebiet festgestellt.

Leck | Ein positiver Testnachweis und zwei Personen in Quarantäne – das ist die Bilanz, die der Kreis Nordfriesland in seinem Lagebericht hinsichtlich der Schulen am Mittwoch, 6. Oktober, mitgeteilt hat. Die Lage im Einzelnen Bei einem Schüler oder einer Schülerin der Grundschule an der Linde in Leck wurde das Coronavirus mit einem PCR-Test bestätigt. ...

