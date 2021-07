Corona-Boom beim Wassersport : Diese Regeln gelten für Wassersportler auf den Grachten in Friedrichstadt

Diane Kramer ist seit sechs Jahren auf den Wasserstraßen in Friedrichstadt mit ihren SUPs unterwegs. Der Verkehr auf den Grachten lasse sich mittlerweile nur noch mittels Regeln in Schach halten.

Friedrichstadt | Diane Kramer ist Stand-up-Paddle-Lehrerin in Friedrichstadt. Seit sechs Jahren bietet sie verschiedene Kurse und geführte Touren auf dem Board in Klein-Amsterdam an. Auch interessant: Klein Amsterdam: Friedrichstädter verraten ihre Geheimtipps Doch seit dem vergangenen Jahr ist eines für sie ganz deutlich geworden: Der Trendsport ist weiterhin i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.