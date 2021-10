Bürgermeister in Nordfriesland : Finanzielle Not im Klinikum: Betretenes Schweigen bei den Bürgermeistern

Die finanzielle Lage des Klinikums, der B5-Ausbau sowie die Modernisierung der Marschbahn waren unter anderem Thema auf der Dienstversammlung der Bürgermeister.

Reußenköge | Die Zahlen, die Landrat Florian Lorenzen und der Geschäftsführer des Klinikums Nordfriesland, Stephan W. Unger, im Rahmen der in der Koogshalle in der Gemeinde Reußenköge versammelten Bürgermeister des Kreises in ihrer Dienstversammlung präsentierten und vorab in einer Pressekonferenz (wir berichteten) der Öffentlichkeit bekannt gegeben hatten, waren ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.