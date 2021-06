Polizei sucht Zeugen : Dreister Dieb stiehlt Tageseinnahmen eines Husumer Wochenmarktanbieters

Aus einem Fleisch-Verkaufswagen wurde eine Handtasche mit Geld und Handy entwendet – nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

Husumer Nachrichten

07. Juni 2021, 15:13 Uhr

Husum | Am vergangenen Sonnabend, 5. Juni, wurde aus einem Verkaufswagen eines Wochenmarktanbieters eine Handtasche mit den Tageseinnahmen und einem Handy entwendet. Während die Marktbeschicker ihren Stand abbauten, verschwand die Handtasche – vermutlich im Zeitraum von 14 bis 16 Uhr – aus einem Regal des Fleisch-und Wurst-Verkaufsstands. Offensichtlich hat der Dieb einen unbeobachteten Moment ausgenutzt, um den Verkaufsraum zu betreten und die Handtasche, deren Ablageort von Kunden nicht einsehbar war, geklaut.

Die Handtasche wurde wenig später in der Simonsberger Straße wieder aufgefunden. Sämtliche Dokumente und persönliche Dinge befanden sich noch in der Tasche. Es fehlte das Bargeld und ein Samsung-Handy.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat auf dem Wochenmarkt in der Großstraße in Husum Personen beobachtet, die mit diesem Diebstahl in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 04841/8300 bei den Ermittlern zu melden.