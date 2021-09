Kirche in Husum : Neue Töne für St. Marien: Die ersten Teile der neuen Orgel sind da

Viele Jahre bemühte sich die Kirchengemeinde St. Marien um eine neue Orgel, nun ist ein Teil des aufwändigen Instruments in dem Gotteshaus angekommen. Der Montage-Leiter erklärt, wie es weitergeht.

Husum | Die erste von drei Lieferungen, aus deren die neue Orgel in der Marienkirche zusammengebaut wird, ist eingetroffen. „In 14 Tagen erwarten wir weitere Bauteile, bevor wir in einer dritten Lieferung die etwa 2500 Pfeifen bekommen“, sagt Stefan Hilgendorf, der Montage-Leiter der Firma Orgelbau Kleis aus Bonn. Weiterlesen: Orgel St. Marien: In Bonn wer...

