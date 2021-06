Corona in Nordfriesland : Verdächtiger Test auf Sylt doch negativ: Drei Tage in Folge keine Neuinfektion

Trotz vieler Urlauber und voller Gastronomie bleiben die Infektionszahlen in Nordfriesland auf niedrigem Niveau. Am Sonntag korrigiert der Kreis die Zahlen vom Freitag – und überbringt gute Nachrichten.

Nordfriesland | Die gute Nachricht kommt zuerst: In ganz Nordfriesland wurde am dritten Tag in Folge keine Neuinfektion gemeldet. Das teilte der Kreis am Sonntagnachmittag mit. Allerdings kommt die positive Nachricht leicht verzögert. So hatte das Gesundheitsamt noch am Freitag und am Samstag jeweils eine Neuinfektion vermeldet, dabei war dies gar nicht mehr der Fall...

