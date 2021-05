Grundschule Friedrichstadt : Die Schule an der Treene freut sich wachsender Beliebtheit

Die Zahl der Grundschüler steigt: Zurzeit sind es 158 Kinder, nach den Sommerferien werden 171 die Schule an der Treene besuchen.

Friedrichstadt | Mächtig im Aufwind ist die „Schule an der Treene“ in Friedrichstadt, wie in der jüngsten Sitzung des Schulverbandes Friedrichstadt deutlich wurde. „Wir fühlen uns für den Inhalt der Schule verantwortlich“, betonte Schulverbandsvorsteher Detlef Honnens, der Bürgermeister von Koldenbüttel ist, – und dankte gleichzeitig der neuen Schulleiterin Nicole Wul...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.