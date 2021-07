Sommer in St-Peter-Ording : Sommer, Sonne, Strand: Volle Sandbank in SPO und viele Wassersport-Begeisterte

Nachdem gewittrigen und zum Teil sehr wechselhaftem Wetter der letzten Woche, war am Sonntag Sonne pur angesagt. Der Strand von SPO war voll mit sonnenhungrigen Menschen. Auch der Wassersport fand großen Anklang.

St. Peter-Ording | Hochsommerlich ging es zu am Sonntag in Nordfriesland. Und deshalb zog es Menschenmassen an den Strand von St. Peter-Ording und es wurde eng auf der großen Sandbank. Seit Samstag haben nun alle Bundesländer außer Baden-Württemberg und Bayern Schulferien. Dazu kamen bei traumhaften Sommerwetter am Wochenende auch noch die vielen Tagesgäste, um bei Mitt...

