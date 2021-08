Bundestagswahl Nordfriesland : „Die Partei“ plakatiert in Husum: „Hier könnte ein Nazi hängen“

Satire, Wahlwerbung oder schlicht der Aufruf zu einer Straftat?: „Die Partei“ plakatierte am Wochenende in Husum „Hier könnte ein Nazi hängen.“ Direktkandidaten zur Bundestagswahl sind um eine Stellungnahme dazu gebeten.

Nordfriesland | Ein Laternenpfahl an der Einmündung der Industriestraße in die Flensburger Chaussee: Daran hängt ein Wahlplakat mit der Aufschrift „Hier könnte ein Nazi hängen“. Es fällt damit sowohl in Aussage wie Gestaltung völlig aus dem Rahmen in der Reihe zwischen den anderen Plakaten entlang der Straße. Auf denen werben ansonsten mit teils ernsten, teils freund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.