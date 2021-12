Corona im Kreis Nordfriesland : Omikron setzt sich durch: Gesundheitsamt zählt 41 Fälle – Dunkelziffer deutlich höher

Besucherstopp im Klinikum NF, in Heide wird der Regelbetrieb runtergefahren: Omikron setzt sich mit rasender Geschwindigkeit durch, das Gesundheitsamt arbeitet unter Hochdruck und empfiehlt, dringend Kontakte zu reduzieren.

Nordfriesland | Während die Nachrichten über die sich rasant verbreitende hochansteckende Omikron-Variante in Dänemark und mittlerweile auch ganz Schleswig-Holstein um sich greifen, ist aus dem Gesundheitsamt in Nordfriesland zunächst wenig zu dem Thema zu hören. Am Mittwochmorgen zieht dann auch das Klinikum Nordfriesland die Notbremse. Das Krankenhaus teilt mit,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.