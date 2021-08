Wassersport in St. Peter-Ording : Getestet, geimpft, genesen und keine Party: So laufen die Multivan Kitesurf-Masters 2021

Nachdem viele Großveranstaltungen auch in diesem Jahr aufgrund von Corona abgesagt haben, gehen die Kitesurf-Masters am 12 August mit einem ausgefeilten Hygienekonzept an den Start.

St. Peter-Ording | Nachdem er im letzten Jahr Corona zum Opfer gefallen war, soll das laut Veranstaltern größte Kitesurf-Event der Welt in diesem Jahr vom 12. bis zum 15. August wieder am Ordinger Strand stattfinden. Neben den Internationalen Deutschen Meisterschaften im Kitesurfen locke vor allem das „Kitelife-Village“ die Kitefans aus ganz Deutschland und ganz Europa ...

