Sylt, Föhr, St.Peter-Ording : Kolumne Küstenschnack: Die Modellregion, die nie glänzen durfte

Warum sich die Nordfriesen trotz des schnellen Endes über ihre Modellregion freuen sollten, erklärt unsere Autorin.

Husum | Diese Entscheidung wird an der Westküste beim einen oder anderen gemischte Gefühle hervorgerufen haben: Da haben die Beteiligten in den vergangenen Wochen gemacht, getan und nicht zu knapp gestritten, damit es was wird mit der Modellregion Nordfriesland. Jetzt, wo das Projekt langsam Fahrt aufnimmt und bevor chice Ergebnisse präsentiert werden können,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.