Feuerwehr in St.Peter-Ording : Spaziergängerin von Sandbank gerettet - und gleich zum nächsten Einsatz

Gleich dreimal rückten Feuerwehr und DLRG am Sonntagnachmittag aus.

St. Peter-Ording | Von Einsatz zu Einsatz ging es am Sonntagnachmittag für die St. Peteraner Feuerwehr und die DLRG. Und das kam so: Erstmalig schlugen die Alarmmelder um 14.43 Uhr an: gemeldet wurde eine weibliche Person auf einer Sandbank draußen in der Nordsee bei auflaufendem Wasser. Mit dem Luftkissenboot sicher an Land 14 Feuerwehr-Einsatzkräfte eilten mit v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.