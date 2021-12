Corona in Nordfriesland : Die traditionelle Biike am Husumer Dockkoog fällt 2022 Pandemie-bedingt wieder aus

Auch 2022 wird es am Dockkoog kein Feuer geben: Die Stadt hat mit Rücksicht auf die Gefahr einer Ansteckung der Feuerwehrleute durch Corona die Biike zum zweiten Mal schweren Herzens abgesagt.

Husum | Es war keine leichte Entscheidung für die Biike-Organisatoren, die Großveranstaltung am Husumer Dockkoog erneut abzusagen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die uralte Tradition, die alljährlich am 21. Februar an den nordfriesischen Küsten von Festland, Inseln und Halligen stattfindet, soll schließlich gewahrt bleiben. „Doch es geht leider...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.