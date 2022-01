Kultband wieder komplett : Die Musiker von SPOID aus Bredstedt sind mit einem neuen Sänger am Start

Die Vollblut-Hobbyband SPOID ist wieder komplett. Speditionskaufmann Malte Jans ist der neue Sänger. Er ersetzt Heizungsbauer Oke Hansen. Dieser hatte überraschend aus privaten Gründen seinen Rückzug erklärt.

Bredstedt | „Wir sind SPOID“ – so lauten Schlachtruf und Song zu Anfang eines jeden Konzertes der aus Bredstedt stammenden Musiker der Band „SPOID“. Auch jeder Übungsabend startet so neben dem vollen Lichtprogramm. „So tauchen wir ab aus dem Alltag in unsere Musik“, sagt Malte Feddersen, Gitarrist der 2016 gegründeten Band. Weiterlesen: Aufregung um Verkehrshinder...

