Obdachlosenhilfe im Winter : Diakonisches Werk Husum: Notprogramm für Bedürftige ohne Wohnraum

Im Jahr 2017 waren nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe circa 650.000 Menschen in Deutschland von Wohnungslosigkeit betroffen. Etwa 48.000 waren obdachlos und hatten kein Dach über dem Kopf.

Husum | Obdachlos zu sein, stetig auf der Straße leben zu müssen und dabei Regen und Schnee sowie Wind und Wetter ausgesetzt zu sein, ist für die meisten Bürger in unserem Land unvorstellbar. Dennoch ist es für viele Tausend Menschen in Deutschland bittere Realität. Weiterlesen: „Hilfe in Sicht“: Ehrenamtliche unterstützen pflegende Angehörige Obdachlos...

