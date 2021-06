Sylt, Husum, SPO : Derzeit einziger Kreis in SH: Nordfrieslands Inzidenz sinkt auf 0

Trotz Sommerferien und vollen Inseln: In den vergangenen sieben Tagen ist im Kreis Nordfriesland bei keinem Einheimischen eine Corona-Infektion nachgewiesen worden.

Husum | So hell hat Nordfriesland auf der Corona-Karte lange nicht mehr geleuchtet: Jetzt liegt die Inzidenz im Küsten-Kreis bei 0. Auch in den Nachbarkreisen sieht die Lage gut aus: Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt die Zahl der Neuinfizierten innerhalb der letzten sieben Tage je 100.000 Einwohner bei 0,5, in Dithmarschen bei 0,8. Elf Nordfriesen infizie...

