Im Alter von 90 Jahren : Der ehemalige Direktor des Nordfriisk Instituut Nils Århammar ist verstorben

Sammler und Analyst und nüchterner Enthusiast: Der Direktor des Nordfriisk Instituts würdigt den Sprachwissenschaftler Nils Århammar, der 1988 die sprachwissenschaftliche Leitung des Nordfriisk Instituts in Bredstedt übernahm.

Bredstedt | Es sei gute nordfriesische Tradition, dass wissenschaftliche Begabung erst in der Fremde zur Blüte gelange. So würdigte Nils Århammar vor vielen Jahren einen befreundeten Arzt, der von Föhr stammte und in Schweden zu Ansehen gelangt war. Doch diesen Satz kann man auch gut auf ihn selber anwenden. Nils Århammar kam aus Schweden und hat dennoch wie nur ...

