Leere Kinositze in St. Peter-Ording : Corona-Lockdown: Das Kino Nordlicht in SPO steht vor dem Aus

Kinobetreiberin Marina Beck aus SPO weiß sich keinen Rat: Seit November bleibt das Kino zu. Es fehlen die Einnahmen.

St. Peter-Ording | Das Kino Nordlicht in St. Peter-Ording ist in großer Not. Seit November steht der kleine Saal mit 100 Plätzen leer. Betreiberin Marina Beck (61) ist verzweifelt: „Bis Ostern halte ich so noch durch, dann ist Schluss. Es muss sich dringend etwas ändern“,...

