Kreistag Nordfriesland : Frauenhaus, Radweg, Corona-Folgen: Freitag tagt die Kreispolitik

FAG-Mittel für Schulsozialarbeit, Schutzwohnungen für Frauen und vieles mehr: Kreistag hat eine lange Tagesordnung.

Husum | Aufgrund der angespannten Corona-Lage musste der Kreistag mehrfach verschoben werden. Nun soll er erstmals in diesem Jahr - zuletzt kamen die Fraktionen am 11. Dezember zusammen - im Nordsee Congress Centrum Husum tagen. Start ist 9.30 Uhr, eine Anmeldung unter Telefon 04841/67-236 oder per Mail an marion.hansen@nordfriesland.de ist erforderlich. N...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.