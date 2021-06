Corona in Nordfriesland : Viel weniger Nachfragen: Kreis stellt Hotline am Wochenende ein

Weil sie an den Wochenenden kaum noch in Anspruch genommen wird, verkürzt der Kreis Nordfriesland die Telefonzeiten für Corona-Hotline. Für Notfälle am Wochenende gibt es eine Mailadresse.

Nordfriesland | Wie der Kreis Nordfriesland am Mittwoch mitteilt, sei die Corona-Hotline an den letzten Wochenenden kaum noch in Anspruch genommen worden. „Deshalb wird sie ab sofort sonnabends und sonntags nicht mehr besetzt sein“, heißt es in der Mitteilung. Zu den bekannten anderen Zeiten bleibe sie aber weiterhin erreichbar: montags bis donnerstags von acht bis 1...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.