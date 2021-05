Corona in Nordfriesland : Trotz Urlauber-Ansturm und Corona an Schulen: Kreis deutschlandweit auf Platz eins bei Inzidenz

Gute Voraussetzungen oder Ruhe vor dem Sturm? Zum Start der Modellregion hat NF die bundesweit niedrigste Inzidenz.

Nordfriesland | Besser kann Nordfriesland wohl nicht in die Modellregion starten: Aktuell hat der Kreis mit einer Inzidenz von 33,7 bundesweit den niedrigsten Inzidenzwert. Zuletzt war dieser wieder nah an die 50er-Marke gerückt. So hatte der Kreis betont, dass bei einer Inzidenz von 50 wieder ganz genau hingeschaut wird. Ein Abbruch der Modellregion droht aber erst ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.