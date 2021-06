Föhr-Sylt-Husum-SPO und Co. : An diesen Orten in Nordfriesland wird die Maskenpflicht aufgehoben oder verschärft

Wie bereits angekündigt hat der Kreis Nordfriesland die Regeln zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes angepasst.

Nordfriesland | Mit dem Inkrafttreten der jüngsten Lockerungen in Schleswig-Holstein fällt an immer mehr Orten auch die Maskenpflicht. Die Landkreise dürfen nach der neuen Landesverordnung nach eigenem Ermessen und im Austausch mit den Gemeinden und Städten entscheiden, wo sie das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung weiterhin für nötig halten und an welchen Orten nicht....

