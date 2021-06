Bau der Westküstenleitung : Die Errichtung der 380 kV-Westküstenleitung schreitet voran

Gut im Zeitplan ist der Bau der 380-Kilovolt-Westküstenleitung, mit der Strom von den Windkraftanlagen an der Küste in den Süden der Republik transportiert werden wird.

Nordfriesland | Die Errichtung der 380-Kilovolt-Westküstenleitung durch den Netzbetreiber Tennet schreitet voran. Sie führt von auf rund 140 Kilometern von Brunsbüttel bis an die dänische Grenze und transportiert den von mehr als 1500 Windkraftanlagen an der Westküste produziertem Strom in den Süden der Republik. Im vierten Abschnitt, der von Husum bis Klixbüll re...

