Ehejubiläum in Joldelund : Der Bäcker und seine Frau: Familie Lorenzen feiert Diamantene Hochzeit

Das Ehepaar Lorenzen ist dank ihres Bäckerbetriebs bestens bekannt. Ihre Liebe währt bereits seit 60 Jahren.

Joldelund | Am 27. Mai ist es 60 Jahre her, dass Johanna und Martin Lorenzen in Schuby gemeinsam vor den Altar traten und Ja zueinander sagten. Gefeiert wird dieses Fest Corona-bedingt jedoch nur im kleinen Familienkreis mit Berücksichtigung der Auflagen. Auch interessant: Digitalisierung: Schulverband Mittleres Nordfriesland investiert in die Zukunft Aus F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.