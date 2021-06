Corona in Nordfriesland : Delta-Variante: Im Juni noch keine Mutation in Nordfriesland nachgewiesen

Zwei Verdachtsfälle auf die indische Mutante sind noch in der Sequenzierung.

Husum | In den ersten drei Juni-Wochen ist in Nordfriesland kein Corona-Fall des Delta-Mutation nachgewiesen worden. Das berichtete am Dienstagabend Kreissprecher Hans-Martin Slopianka. „Nachgewiesen ist in NF nach wie vor erst ein Fall, der allerdings schon wieder genesen ist. Unter den aktiven Fällen befindet sich kein Fall mit der Delta-Variante.“ Der bisl...

