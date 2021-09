Simonsberg : Dauerwohnen in Ferienhäusern: Bauaufsicht greift nach fünf Jahren durch

Es soll Gerangel der Behörden gegeben haben, wer tätig werden soll. Nun ermittelt der Kreis gegen Dauerbewohner von Ferienhäusern in Simonsberg. Bürgermeisterin Angela Feddersen sah schon immer den Kreis in der Pflicht.

Simonsberg | Lauter hübsche Ferienhäuser in farbenfroher Holzbauweise im Himpkampweg in Simonsberg und die Badestelle Lundenbergsand an der Nordsee gleich in der Nähe – das ist eine der idyllischsten Ecken der Gemeinde. Getrübt wird die Situation dadurch, dass dort Menschen illegal in Ferienhäusern wohnen, sich auf Dauer eingerichtet haben. Weiterlesen: Illegal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.