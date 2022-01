Landgasthof Immenstedt-Kiel : Familie Asmussen hört auf: Das sind die Gründe für den Verkauf des Traditionsgasthofes

Das Jahr 2021 war eine Achterbahnfahrt der Gefühle für Familie Asmussen. Im Frühjahr kam neuer Schwung in den Landgasthof Immenstedt-Kiel. Es hat nicht gereicht.

Immenstedt | Der Landgasthof Immenstedt-Kiel an der B200 in Immenstedt steht zum Verkauf. Seit 1878 befindet sich der Landgasthof im Familienbesitz, seit 2003 unter Leitung von Dirk und Bettina Asmussen. Im Frühjahr 2021 stieg Tochter Jule (23) mit in den Betrieb ein. Nun zieht sich die Familie zurück und der Gasthof steht zum Verkauf. Wie kam es dazu? Weiterle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.