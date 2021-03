Umfrage in Nordfriesland : Am Sonntag beginnt die Sommerzeit: Wie finden Husumer die Zeitumstellung?

In der Nacht zu Sonntag werden die Zeitmesser um eine Stunde vorgestellt: Die Nacht ist also eine Stunde kürzer.

Husum | In der Nacht zum Sonntag werden die Uhren eine Stunde – von 2 Uhr auf 3 Uhr – vorgestellt. Die Sommerzeit beginnt. Seit 1980 pendeln die Zeitmesser zwischen Sommer- bzw. Normalzeit. Die Annahme: Da es in den Abendstunden länger hell bleibe, reduziere sich der Stromverbrauch. Diese These ist mittlerweile widerlegt – und eine Nicht-Abschaffung sorgt für...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.